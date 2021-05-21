На улице Евгения Котляра временно перекроют движение: на территории старого элеватора будут сносить здание

В Харькове в районе Южного вокзала на территории старого элеватора, башню которого подорвали в минувшее воскресенье, снова будут проводить демонтажные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Как указывается, в связи со сносом третьего нежилого здания на улице Евгения Котляра на один час перекроют движение транспорта.

Движение транспорта по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Чеботарской до ул. Большой Панасовской, будет запрещено с 10:00 до 11:00 23 мая.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет следующим образом: - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская.

Также будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.

В связи с этим, с 10:00 до 11:00 23 мая автобусы №238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э и 303э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.

Кроме того, с 10:00 до 11:00 23 мая на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до разворотного круга «Южный вокзал», будет запрещено движение трамваев, в связи с чем они будут ходить следующим образом:

№20: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - пр. Победы;

№1 - не будет ходить.

Агентство Телевидения Новости