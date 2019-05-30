Транспорт
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На улице Грушевского на день ограничат движение, на Шевченко - на четыре

На улице Грушевского на день ограничат движение, на Шевченко - на четыре

Движение транспорта по ул. Грушевского, на участке от ул. Добролюбова до ул. Писарева, будет запрещено с 8:00 до 18:00 30 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией линии электропередачи.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Воложановской, ул. Писарева, ул. Добролюбова, пер. Петрашевского и Григоровскому шоссе. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 18:00 30 мая автобус №67э изменит маршрут следующим образом: ул. Грушевского - ул. Воложановская - пер. Петрашевского - ул. Писарева - ул. Добролюбова - Григоровское шоссе.

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Движение транспорта по ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до дома №317 по ул. Шевченко, будет ограничено с 8:00 до 18:00 30, 31 мая, 1 и 3 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Шевченко.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.

Источник: city.kharkov.ua

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