На улице Харьковских Дивизий запрещается движение транспорта. Трамваи №5 и 6 временно изменят маршрут

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, в районе въезда/выезда на разворотный круг троллейбусов «Парк «Зустріч» будет запрещено с 9:00 до 21:00 25 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части.

Объезд закрытого участка будет организован по ул. Садовопарковой и бул. Жасминовому.

Также движение будет запрещено с 9:00 до 21:00 26 июня по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до ул. Танкопия при движении в сторону пр. Московского. На это время двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Движение также будет запрещено с 9:00 до 21:00 27 июня по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Танкопия до ул. Садовопарковой при движении в сторону пр. Героев Сталинграда. В связи с этим, двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

С 9:00 до 21:00 26 и 27 июня автобусы№227э, 267э будут объезжать указанные участки следующим образом:

при движении в сторону пр. Московского: - перекресток ул. Харьковских Дивизий и ул. Садовопарковой - ул. Садовопарковая - бул. Жасминовый - ул. Харьковских Дивизий и далее по маршруту;

при движении в сторону пр. Героев Сталинграда: - ул. Харьковских Дивизий - бул. Жасминовый - перекресток ул. Садовопарковой и ул. Харьковских Дивизий.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 25 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского.

Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

С 9:00 до 21:00 26 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского при движении в сторону пр. Московского.

Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

С 9:00 до 21:00 27 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.

На этот период троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

Путь следования трамваев №5 и 6 будет изменен с 9:00 до 19:00 25, 26 и 27 июня.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части пр. Московского, на участке от пл. Конституции до пер. Армянского.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

трамвай №5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

трамвай №6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Источник: 5.ua

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