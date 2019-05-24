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На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели
Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 8 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской. Ранее движение планировалось открыть 25 мая.
Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.
Источник: city.kharkov.ua
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