На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 8 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской. Ранее движение планировалось открыть 25 мая.

Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

Источник: city.kharkov.ua

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