Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:14
Просмотров: 43

На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели

На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 8 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской. Ранее движение планировалось открыть 25 мая.

Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эффективность действий децентрализации нужно повышать - Юлия Светличная
Сегодня 07:01    15
Бійця терористичної організації «ДНР» засуджено до 3,5 років позбавлення волі
Сегодня 06:33    48
В Харькове на ВНО выявлены нарушения
23.05.2019 08:56    192
Нове розслідування смерті активіста з Есхара Миколи Бичка – можливе (ВІДЕО)
23.05.2019 08:28    154
В Харькове еще один ребенок сбежал из больницы (ФОТО)
23.05.2019 08:00    208
Майже 400 грамів канабісу виявили харківські митники
23.05.2019 07:41    88
Змиевские Кручи (ВИДЕО)
23.05.2019 07:12    445
Телефонні шахраї ошукали жителів Балаклійського району
23.05.2019 06:44    128
Открыта регистрация на Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»
23.05.2019 06:25    89
Burisma Group планирует построить установку по производству LPG в Харьковской области мощностью 50 тыс. тонн/год
22.05.2019 08:47    129
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 