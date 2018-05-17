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На улице Игоря Муратова временно перекроют движение транспорта

На улице Игоря Муратова временно перекроют движение транспорта

С 8:00 до 18:00 18 мая движение транспорта по ул. Игоря Муратова(бывшая Тинякова) на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда будет запрещено.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, на данном участке будут ремонтировать проезжую часть.

В этот период автобусы №43э и 254э изменят конечную остановку.

Высадку и посадку пассажиров автобусы временно будут осуществлять на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: движение

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