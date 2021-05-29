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На улице Метростроителей временно запрещается движение транспорта

На улице Метростроителей временно запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Метростроителей в районе дома №17-а запрещено с 28 мая по 18 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением АО «Харьковгоргаз» ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.

Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам: ул. Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Натальи Ужвий, ул. Гвардейцев Широнинцев и др.

Кроме того, с 28 мая по 18 июня будет ограничено движение по ул. Метростроителей в районе дома №13. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник: city.kharkov.ua

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