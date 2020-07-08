Транспорт
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На улице Мира и на Драгомировской запрещается движение транспорта

На улице Мира и на Драгомировской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Мира, на участке от ул. Свистуна до пер. Северного, будет запрещено с 9:00 до 17:00 8 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

При этом беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

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Движение транспорта по ул. Драгомировской, на участке от пр. Гагарина до дома №10/3 по ул. Драгомировской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 8 и 9 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник: city.kharkov.ua

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