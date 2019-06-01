Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 35

На улице Ново-Веринской и улице Пестеля до конца лета запрещено движение

На улице Ново-Веринской и улице Пестеля до конца лета запрещено движение

Движение транспорта по ул. Ново-Веринской, на участке от ул. Варваровской до ул. Академика Белецкого, запрещено с 31 мая по 30 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом: ул. Академика Белецкого - ул. Новохарьковская - ул. Артельная - ул. Ново-Веринская.

Также с 31 мая по 30 августа запрещено движение транспорта по ул. Пестеля, на участке от ул. Марьевской до ул. Веринской, объезд закрытого участка будет осуществляться так: ул. Марьевская - ул. Вятская - ул. Веринская.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей (ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ)
Сегодня 06:19    58
У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя и часть влетела в салон
31.05.2019 18:54    325
Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут
31.05.2019 08:55    187
Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок
31.05.2019 08:37    104
Харків'янин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО
31.05.2019 08:08    189
Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру
31.05.2019 07:39    99
На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут
31.05.2019 07:10    139
В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал
31.05.2019 06:42    106
В областной бюджет внесены изменения
31.05.2019 06:23    131
Министерство экологии не дало разрешение на строительство завода по утилизации ртутных отходов в Харькове
31.05.2019 06:04    168
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 