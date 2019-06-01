На улице Ново-Веринской и улице Пестеля до конца лета запрещено движение

Движение транспорта по ул. Ново-Веринской, на участке от ул. Варваровской до ул. Академика Белецкого, запрещено с 31 мая по 30 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться следующим образом: ул. Академика Белецкого - ул. Новохарьковская - ул. Артельная - ул. Ново-Веринская.

Также с 31 мая по 30 августа запрещено движение транспорта по ул. Пестеля, на участке от ул. Марьевской до ул. Веринской, объезд закрытого участка будет осуществляться так: ул. Марьевская - ул. Вятская - ул. Веринская.

Источник: city.kharkov.ua

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