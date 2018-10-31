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На улице Шатиловской движение закрыто до декабря
Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Культуры до ул. Бакулина, будет запрещено до 1 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением работ по замене участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети». Ранее движение планировалось открыть 1 ноября.
На этот период объезд закрытого участка организован следующим образом:
при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;
при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.
Источник: city.kharkov.ua
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