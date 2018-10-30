На улице Шатиловской закрыли движение до декабря

До 1 декабря будет запрещено движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Культуры до ул. Бакулина.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с продлением работ по замене участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети».

Ранее движение на данном участке планировали открыть 1 ноября.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет так:

при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;

при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.

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