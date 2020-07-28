Транспорт
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На улице Университетской запрещается движение транспорта

На улице Университетской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Университетской, на участке от ул. Кузнечной до ул. Кооперативной, будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по Гимназической набережной, пер. Подольскому, пер. Короленко, пер. Армянскому, пл. Павловской и др.

Также с 8:00 до 17:00 28 июля автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

(при движении в сторону центра города):

№218э, 304э: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский - пл. Павловская и далее по маршруту;

(при движении в сторону пл. Конституции):

№219: - Нетеченская набережная - Гимназическая набережная - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский - пл. Павловский - ул. Университетская и далее по маршруту;

(при движении в сторону ул. Москалевской):

№219э: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - Нетеченская набережная и далее по маршруту;

(при движении в сторону пр. Гагарина):

№246э, 304э: - пл. Павловская - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - ул. Вернадского и далее по маршруту.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 28 июля будет запрещено движение трамваев по пер. Рыбасовскому, ул. Грековской и ул. Университетской, на участке от ул. Гольдберговской до пл. Павловской при движении в сторону центра.

В связи с этим, движение трамвая №3 будет организовано следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино (в обратном направлении - без изменений).

Источник: city.kharkov.ua

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