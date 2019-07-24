На улице Зерновой на три дня закрывается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 с 24 по 26 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом водопроводной сети по ул. Зерновой.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.

Источник: city.kharkov.ua

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