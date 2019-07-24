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На улице Зерновой на три дня закрывается движение транспорта

На улице Зерновой на три дня закрывается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 с 24 по 26 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом водопроводной сети по ул. Зерновой.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.

Источник: city.kharkov.ua

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