Нацбанк Украины хочет пересадить своих сотрудников на электромобили

Национальный банк Украины в понедельник, 22 июля, объявил тендер на закупку электромобилей.

Общая сумма покупки электромобилей составит 2,8 миллиона гривен.

Как сказано в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, тендер объявлен на закупку трех электрических транспортных средств марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 года выпуска. Количество мест с водителем - пять, а ожидаемая стоимость закупки - 2 844 183 гривны.

Период уточнений установлен до 31 июля, а период обжалования условий - до 6 августа. Конечный срок подачи заявок - 10 августа, а начало аукциона - 13 августа.

Hyundai Ioniq один из немногих электромобилей, который представлен в Украине официально.

Всего существует три версии Ioniq: гибрид (бензин + электричество без подзарядки); подзаряжаемый гибрид (бензин + электричество с подзарядкой); электромобиль (только электрический мотор).

Последний может проезжать на одном заряде батареи около 200 километров (входит в ТОП-10 электромобилей по запасу хода). Максимальная скорость автомобиля - до 165 км/ч (ограничена электроникой). Время зарядки от домашней сети составляет около 12 часов, от зарядных станции автомобиль заряжается около 30 минут при 50 кВт и 23 минуты при 100 кВт.

Hyundai IONIQ Electric обладает хорошими системами безопасности. Он оборудован семью подушками безопасности: двумя спереди и двумя сбоку, двумя боковыми шторками безопасности и подушкой безопасности для коленей водителя.

Ранее сообщалось, что компания-оператор почтовой связи Украины «Укрпочта» планирует приобрести 100 электрических пикапов Запорожского автозавода. Их намерены использовать для курьерской доставки почтовых отправлений.

Источник: elektrovesti.net

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