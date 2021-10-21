Начали действовать новые правила межрегиональных пассажирских перевозок

С сегодняшнего дня для поездки в автобусе, поезде или самолете, нужно предъявить или документ о прививках или отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР-методом или экспресс, действующий 72 часа).

Для пользования межрегиональным транспортом в регионах «желтой» и «красной» зоны нужно иметь один из указанных документов:

- оформленный на портале или в приложении «Дія» «желтый» или «зеленый» международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены в список ВОЗ;

- документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который делал прививку;

- международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививки в пункте прививки учреждения здравоохранения, или у семейного врача;

- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.

На крупнейших ж/д вокзалах созданы пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19, сообщается на сайте МОЗ. Сделать прививку против COVID-19 можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Сразу после вакцинации выдается документ об одной дозе вакцины (форма 063-О), который можно предъявить для путешествий.

Агентство Телевидения Новости