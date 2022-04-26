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Найбільший туроператор ЄС заборонив турецьким готелям приймати росіян

Найбільший туроператор ЄС заборонив турецьким готелям приймати росіян

TUI Tantur, турецький представник найбільшого туроператора TUI, направив у готелі листа з вимогою скасувати бронювання російських туристів.

Про це пише ЦТС із посиланням на Turizmgazetesi.

Турецька філія TUI Tantur пояснює це бажанням туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути відпочиваючих з росії. Існуючі броні повинні бути скасовані, а туристи з росії – виселені.

У листі, надісланому готелям, зазначено, що така рекомендація діє до 31 травня. Згодом дані планується оновлювати 20 числа щомісяця. Лист підписав фінансовий менеджер Tantur Travel AS Джезмі Озкан.

Тим часом російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.

Агентство Телевидения Новости

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