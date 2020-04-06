НАТО залучило українські літаки для боротьби з коронавірусом

Український вантажний літак Антонов Ан-124 “Руслан” бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО і доправив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ШоТам.

Зазначається, що “Руслан” прибув до аеропорту Братислави із 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові.

Відомо також, що у ніч на 25 березня “Руслан” доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії.

Повідомляється, що спеціальні процедури були запроваджені, щоб гарантувати безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.

Зазначимо, програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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