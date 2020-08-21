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Назвали авто с наименьшими вредными выбросами

Назвали авто с наименьшими вредными выбросами

Ограничения ЕС на выбросы CO2 строги: в 2020 году новые автомобили должны выделять не более 95 граммов на километр. Это значение применяется к 95% автопарка (т.е. 95% проданных новых автомобилей, 5% с самыми высокими выбросами не учитываются).

С 2021 года лимит будет применяться ко всему парку, с 2025 года он будет дополнительно снижен, сначала на 15%, а с 2030 года — на целых 37,5%.

Но какие модели на сегодня имеют уровень выбросов CO2 в 95 граммов на километр? Их мало, и на них есть большой спрос. Немецкое издание Motor составило список из 10 автомобилей с наименьшими вредными выбросами — все с уровнем выбросов углекислого газа менее 100 граммов на километр.

Топ-10 самых «чистых» автомобилей:

10. VW Polo 1.6 TDI: 97 грамм;

9. Renault Clio 100 TCe 100 LPG: 94 грамма;

8. Fiat 500 Hybrid и Panda Hybrid: 93 грамма;

7. Peugeot 308 BlueHDi 100: 91 грамм;

6. Opel Astra 1.5 Diesel 105 PS: 90 грамм;

5. VW Golf 2.0 TDI 115 л.с.: 90 грамм;

4. Peugeot 208 BlueHDi 100 и Opel Corsa 1.5 Diesel: 85 грамм;

3. Citroen C1 и Peugeot 108: 85 граммов;

2. VW Up 1.0 Ecofuel: 84 грамма;

1. Toyota Yaris Hybrid: 73 грамма.

Источник: sud.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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