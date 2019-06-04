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Названі найпопулярніші автомобілі в Україні

Названі найпопулярніші автомобілі в Україні

З початку року в Україні зареєстрували 32,2 тис. нових легкових авто.

За даними Укравтопрому, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року платоспроможний попит на нові машини в Україні знизився на 2,4%.

За підсумками звітного періоду найпопулярнішим автомобілем став Renault Duster. З січня по травень 2022 автомобілі цієї моделі поповнили національний автопарк.

З відставанням всього в кілька автомобілів від лідера, другий результат продемонстрував KIA Sportage, на якому свій вибір зупинили 2019 покупців.

Третє місце у Toyota RAV-4. У заліку цієї моделі 1728 реєстраційних номерів.

Renault Logan з реалізацією 1384 авто показав четвертий результат.

Замикає п’ятірку лідерів українського ринку нових легкових автомобілів Hyundai Tucson, перевагу якому віддали 966 автомобіліста.

Источник: mashyna.com.ua

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Темы: авто

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