Названо категорії водіїв, у яких неможна забирати авто на потреби ЗСУ

Під час дії воєнного стану в Україні у громадян можуть вилучати автомобілі та передавати їх ЗСУ або для окремо визначених підрозділів. Через це багато українців обурились, навіть підписували петицію. Насправді проєкт не передбачає примусове вилучення транспортних засобів у всіх підряд. На даний час таких випадків не було.

Багато хто із громадян так і не зрозумів, у чому суть цього положення. Насправді воно захищає інтереси автовласників і дає їм певні гарантії.

Положення “Про військово-транспортний обов’язок” було затверджено ще у грудні 2000 року. У цій «автомобілізації» також названі категорії тих, у кого автомобілі не вилучатимуть. До цього списку потрапили консульські та дипломатичні установи інших країн, що працюють в Україні, а також:

Усі представництва іноземних та міжнародних організацій.

● Іноземці, що не є резидентами.

● Люди без громадянства.

● Підприємства із високою громадською значущістю.

● Установи, що виконують мобілізаційні завдання.

● Державні банки.

У деяких випадках організації та підприємства повинні будуть пред’явити договір, заключений із Міністерством оборони. Це свого роду буде нотаріально підтвердженим правом на збереження рухомого майна.

Процедура вилучення автомобілів повністю керується Цивільним Кодексом та Конституцією. У положені чітко прописано, що власники не втрачають свого права власності на майно. Це не типова конфіскація. У цьому випадку будуть складати спеціальні акти, проводитиметься оцінка вартості машини, будуть вказані підстави для вилучення. Оригінали документів залишатимуться на руках у власників. Більш того, якщо транспортний засіб буде пошкоджено, то людина отримає матеріальну компенсацію.

Тільки у зоні ведення бойових дій така процедура буде максимально спрощеною. Для вилучення автомобілів згода державної адміністрації не потрібна.

Джерело: gsminfo.com.ua

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