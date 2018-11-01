Названы самые надежные марки авто: ТОП-10

Японская марка Lexus возглавила рейтинг надежности автомобилей по версии американского журнала Consumer Reports. При этом наиболее надежной моделью назван Lexus GS. Об этом сообщается на сайте издания.



Рейтинг составлялся на основе опроса 500 тысяч автовладельцев за 2017 год. В рамках исследования читатели издания сообщали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние 12 месяцев эксплуатации своих автомобилей.



Прошлогодний лидер рейтинга самых надежных автомобилей - Toyota – сместился на второе место.



Третьей по надежности маркой авто стала Mazda, которая поднялась на девять позиций в связи с положительными отзывами владельцев на кроссовер CX-9 и родстер MX-5. Последний признан лучшей моделью марки.



На четвертом месте оказалась еще одна японская марка — Subaru.



Замыкает пятерку лидеров южнокорейская компания Kia, потерявшая за последний год две позиции в списке. Шестое место заняла Infiniti.



Лучшим европейским брендом стала компания Audi, которая расположилась на седьмой строчке рейтинга.



В десятку также вошли немецкая BMW (8 место), британская Mini (9 место) и южнокорейская Hyundai, (10 место).

Источник: http://www.autosvit.com.ua

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