Не проехать - список закрытых для проезда улиц Харькова

Возле стадиона «Металлист» перекроют движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 14:00 до 16:15 и с 17:00 до 18:45), будет запрещено с 14:00 до 19:45 3 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

В это время конечная остановка автобусов №68э и 232э будет перенесена на остановку «Ст. метро «Проспект Гагарина».

Автобус №260э будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева» и сократит путь следования таким образом: - ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»).

Другие автобусы будут объезжать закрытый участок так:

№244э: - пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

№251э: - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

Также в связи с матчем с 16:15 до 17:00 и с 18:45 до 19:45 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской – на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.

Трамваи будут курсировать следующим образом:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№8: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

в обратном направлении: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пр. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова – пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;

№28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова – пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Также станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода.

-----

В районе перекрестка улицы Шевченко с улицей Матюшенко запретят движение

Движение транспорта по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до ул. Арктической, будет запрещено с 14:00 до 20:00 3 ноября.

До этого, с 8:00 до 14:00 3 ноября, будет ограничено движение транспорта по ул. Моисеевской, на участке от ул. Шевченко до въезда на территорию ТЦ «Рост».

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части после реконструкции трамвайного переезда на перекрестке ул. Шевченко - ул. Матюшенко.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Арктической, мимо стоянки ТЦ «Рост», ул. Моисеевской.

-----

На площади Свободы ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, будет ограничено с 16:00 до 20:00 3 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением торжественной церемонии открытия V этапа чемпионата Украины по автомобильному кроссу и III, IV этапов чемпионата Украины по кантри-кроссу.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне площади, вдоль гостиницы «Харьков».

-----

По переулку Рогатинскому запрещается движение транспорта

Движение транспорта по пер. Рогатинскому, на участке от проезда Рогатинского до ул. Клочковской, будет запрещено с 8:00 5 ноября до 21:00 14 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией участка ул. Клочковской.

На этот период будет организован объезд закрытого участка по прилегающим улицам: проезду Рогатинскому и ул. Клочковской.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»