Не шутка: 12 транспортных курьезов 2017 года

01

В Канаде пьяный пилот самолета со 100 людьми на борту уснул в кабине перед вылетом

Начался 2017 год с сообщения во вполне праздничном духе - полиция Калгари задержала 37-летнего словацкого пилота Мирослава Гроныха, который накануне Нового года уснул в состоянии алкогольного опьянения в кабине пассажирского самолета перед вылетом. Произошло это 31 декабря 2016 года - в итоге, горе-пилот остался встречать Новый год в обществе канадских правоохранителей, а 99 пассажиров рейса таки отправились в мексиканский Канкун, но уже с другим экипажем и еще не успевшим начать праздновать наступление 2017-го командиром воздушного судна.

02

В Лондоне водитель Uber отвез пассажира в другой город, пока тот спал

Как оказалось, не только водители некоторых украинских служб такси любят повезти пассажиров в объезд, чтобы счетчик накрутил побольше. Вот, например, в Британии вместо восьми километров студент проехал 386 км.

18-летний Рэй сел в такси в Брикстоне. Студент рассчитывал, что поездка займет не больее 30 минут, и уснул в салоне, а когда проснулся, обнаружил такси на подъезде к Бристолю, городу в 190 километрах от Лондона. Пассажир попытался узнать у водителя, что происходит, но тот не ответил, поскольку не говорил по-английски. В Бристоле студенту пришлось заказать еще одну поездку - и ехать с этим таксистом до Лондона.

03

В России машинисты тепловозов маскируются под водителей BlaBlaCar

В РФ в 2017 году были выявлены случаи, когда машинисты РЖД регистрируются на сайте поиска попутчиков BlaBlaCar, как водители авто, но после собирают пассажиров на вокзале и доставляют их в пункт назначения на тепловозе. В частности, такая ситуация произошла в Сызрани. По словам одного из пассажиров, воспользовавшегося услугой, цена поездки из Сызрани в Самару на тепловозе составляет около 200 рублей для одного человека и длится не более двух с половиной часов. Путешествие по тому же маршруту на автомобиле или электричке в среднем занимает на 30 минут больше.

Позже в российском офисе BlaBlaCar сообщили, что такие поездки нарушают условия использования автомобильного сервиса.

04

Драка пилотов и авиатехников привела к отмене всех рейсов тунисской авиакомпании

Авиакомпания Tunisair 9 марта приостановила все полеты после потасовки между пилотами и авиатехниками. "Из-за новой напряженности между двумя профсоюзами Tunisair и стычкой в аэропорту Тунис-Карфаген, компания решила прекратить все рейсы до дальнейшего уведомления", - заявили тогда в авиакомпании.

Речь шла о драке между техническим персоналом, а также капитаном и вторым пилотом из-за униформы. Новая униформа для авиатехников авиакомпании вызвала недовольство пилотов, поскольку стала слишком похожа на их форменную одежду.

05

В Нидерландах установили светофоры для "смартфоновых зомби"

Голландцы обратили внимание на новую проблему современности - зависимость людей от смартфонов, вернее, на взаимосвязь этой проблемы с безопасностью дорожного движения, и сохранностью жизни и здоровья пешеходов, которые не могут отвлечься от своих гаджетов во время движения по улице.

Для таких "smombie" установили специальные светофоры. Суть ноу-хау заключается в том, что к основному светофору на пешеходном переходе подключаются вмонтированные в тротуар светодиодные полосы. Изобретатели надеются, что хоть таким образом, увлекшиеся своими мобильными устройствами пешеходы, смогут обратить внимание на приближение к автодороге.

06

У арены Евровидения-2017 коммунальщики положили асфальт в обход припаркованного авто

А это уже была новость из нашей с вами реальности. В период подготовки к финалу Евровидения в Киеве один из водителей не соизволил перепарковать свой автомобиль, о чем его просили коммунальщики. В результате последние не придумали иного выхода, как уложить новый асфальт, оставив островок старого под стоящим Мерседесом.

07

Из-за якоря контейнеровоза половина африканской страны осталась без интернета

И еще одна достаточно курьезная новость из мира современных технологий, о том, как людей лишили самого дорогого - интернета.

В июне контейнеровоз MSC Alice повредил проложенный под водой волоконно-оптический кабель, когда, покидая порт Могадишо, выбирал судовой якорь. В результате большая часть провайдеров Сомали в течение трех с лишним недель не могла предоставлять своим клиентам доступ в интернет. По утверждению сомалийского правительства, в результате аварии страна понесла убытки в сумме 10 млн долл. в день.

08

Король Нидерландов 21 год тайно работал пилотом пассажирских самолетов

И вновь Нидерланды. В 2017 году голландский монарх Виллем-Александр признался в том, что в течение 21 года инкогнито регулярно подрабатывал пилотом пассажирских самолетов. За эти годы он минимум два раза в месяц пилотировал небольшие суда и лайнеры на внутренних рейсах. В первое время Виллем-Александр работал пилотом воздушных судов нидерландской авиакомпании Fokker, обслуживающей в основном европейских бизнес-туристов. Затем король переучился на пилота Boeing 737.

09

В Норвегии кресла автобуса перепутали с мусульманками в парандже

А этот случай имел место в норвежском сегменте Facebook. В одной из групп в соцсети приняли фотографию пустых автобусных сидений за снимок мусульманок в парандже.

Автор публикации с фотографией сидений, рассказал, что выложил снимок от скуки. По его словам, ему было любопытно, как на фото отреагируют другие пользователи. Подпись к снимку гласила: "Что люди думают об этом?".

Фото в итоге прокомментировали множество пользователей, многие из которых, очевидно, так и не разглядели, что именно изображено на снимке.

"Выглядит очень страшно и должно быть запрещено. Никогда не узнаешь, кто прячется за такой одеждой. Это могут быть террористы с оружием", - написал один из комментаторов. Другие называли фото "пугающим" и "трагическим".

10

Разгневанная жена подралась с мужем на борту Qatar Airways

Эта ситуация, видимо, оказалась близка или знакома многим читателям, по крайней мере, если судить по количеству просмотров новости, репостов в соцсетях и перепечаток в других СМИ.

Самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс QR 962 по маршруту Доха-Бали, совершил экстренную посадку в индийском аэропорту Ченнаи. Поводом для такого шага стала драка на борту самолета, произошедшая между мужем и женой.

Во время полета муж заснул, а жена разблокировала его смартфон, прислонив палец мужа к девайсу. На устройстве женщина обнаружила некоторые материалы, свидетельствовавшие о том, что муж ей изменяет. Что именно было на телефоне, умалчивается, но эти материалы привели жену в ярость.

11

На Закарпатье пассажиры толкали поезд

Об этом случае мы написали в ноябре, хотя, позже появилась информация, что на видео запечатлена ситуация, случившаяся еще весной.

Так или иначе, сценка с пассажирами, толкающими дизель-поезд, выглядела весьма колоритно.

12

Самолет Москва-Цюрих экстренно сел в Штутгарте из-за русской женщины, требовавшей шампанского

Заканчиваем нашу небольшую подборку, как и начинали, новостью об авиации и предпраздничном настроении. До Нового года оставалось еще три недели, но в небе над Европой уже царил дух веселья. Некоторым этот дух нужно было срочно поддержать. Рейс швейцарской авиакомпании Swiss по маршруту Москва-Цюрих был прерван из-за того, что одна из пассажирок, уже будучи изрядно выпившей, потребовала от членов экипажа подать ей еще шампанского, но получила отказ, что привело к ее агрессивному поведению на борту.

44-летняя пассажирка российского происхождения с швейцарским паспортом стала расхаживать по салону авиалайнера и оскорблять членов экипажа, в конфликт пришлось вмешаться даже пилотам.

В результате, капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Штутгарте. Здесь любительнице игристого напитка выписали штраф в 5 тыс. евро, а капитан самолета отказался взять ее обратно на борт.

Вот такие интересные случаи происходили в 2017 году на земле, воде и в небе. Конечно, не все самое интересное попало в нашу подборку. Например, то, как в аэропорту Жуляны пассажир с 7 котами задержал самолет на 2 часа или как железнодорожная компания в Японии извинилась за 20-секундный фальстарт поезда. А был еще китайский авианосец "Пипи Ся", тапочки, на которые пожаловался руководитель "Укрпочты", индийские женщины-пилоты, забывшие убрать шасси после взлета, что не позволило долететь до аэропорта назначения и т.д.

Надеемся, и 2018 год принесет нескучные новости – оставайтесь с нами и мы вам о них обязательно расскажем!

Источник: cfts.org.ua

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