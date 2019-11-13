Не только штраф. МВД хочет наказывать за «пьяную» езду админарестом

По словам Геращенко, ведомство будет добиваться усиления наказаний

МВД Украины выступает за возвращение нормы об ответственности за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения из Уголовного кодекса в Административный. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, ведомство будет добиваться усиления наказаний путем повышения штрафов для водителей в нетрезвом виде. Также в МВД предлагают наказывать таких водителей админарестом.

"В случае если первый раз - пять дней (ареста, - ред.), повторно - 10 дней, если еще раз повторно - до 15 дней", - сказал Геращенко, слова которого приводит Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что такое правонарушение как как вождение транспортом в состоянии опьянения, согласно закону, который должен вступить в силу, относится к уголовным преступлениям.

"Но сейчас мы видим, что это не улучшит предупреждение проблем, а сделает наоборот: мы создадим ситуацию, когда работа патрульной полиции может быть заблокирована", - пояснил Геращенко.

Источник: ubr.ua

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