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Не только штраф. МВД хочет наказывать за «пьяную» езду админарестом

Не только штраф. МВД хочет наказывать за «пьяную» езду админарестом

По словам Геращенко, ведомство будет добиваться усиления наказаний

МВД Украины выступает за возвращение нормы об ответственности за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения из Уголовного кодекса в Административный. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, ведомство будет добиваться усиления наказаний путем повышения штрафов для водителей в нетрезвом виде. Также в МВД предлагают наказывать таких водителей админарестом.

"В случае если первый раз - пять дней (ареста, - ред.), повторно - 10 дней, если еще раз повторно - до 15 дней", - сказал Геращенко, слова которого приводит Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что такое правонарушение как как вождение транспортом в состоянии опьянения, согласно закону, который должен вступить в силу, относится к уголовным преступлениям.

"Но сейчас мы видим, что это не улучшит предупреждение проблем, а сделает наоборот: мы создадим ситуацию, когда работа патрульной полиции может быть заблокирована", - пояснил Геращенко.

Источник: ubr.ua

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Темы: авто

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