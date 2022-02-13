Небо над Украиной не закроют – Мининфраструктуры

Власти Украины не планируют закрывать авиапространство. Правительство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в воскресенье, 13 февраля.

«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира», – говорится в сообщении.

Указано, что сегодня в Мининфраструктуры состоялось совещание с участием Офиса президента, Государственной авиационной службы, Украэроруха, аэропорта Борисполь и украинских авиакомпаний. Стороны договорились наработать решение для предотвращения обострения ситуации.

«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.

Накануне авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину. А сегодня появилась неофициальная информация о том, что якобы завтра с 16:00 по киевскому времени воздушное движение над Украиной остановят из-за отказа страховых компаний покрывать возможные убытки.

Также сегодня в аэропорту Кишинева вынужденно приземлился рейс украинской авиакомпании SkyUp, который направлялся в Киев. Владелец самолета запретил совершать полет в небе Украины.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости