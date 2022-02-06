Недовольные водители просят президента убрать с дорог патрули-«фантомы»

Электронная петиция с требованием прекратить деятельность «фантомных» патрулей появилась на сайте президента 4 февраля.

Автор петиции с требованием отменить патрулирование в таком формате утверждает, что это «еще одна коррупционная составляющая, которая наоборот делает невозможным спокойный труд и жизнь водителей и простых украинцев».

«В то время, как общество переживает крайне тяжелое время, деятельность таких подразделений негативно способствует повышению социальной напряженности в стране», – говорится в тексте дhttps://petition.president.gov.ua/petition/134192окумента.

Патрули-«фантомы» выехали на дороги Киева 25 января 2022 года. Четыре автомобиля Skoda Kodiaq без опознавательных знаков могут фиксировать нарушения в потоке в обоих направлениях дорожного движения. Постановления за нарушения выносятся в автоматическом режиме без остановки водителя.

Как сообщает на своей странице в Facebook замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, по состоянию на 29 января было вынесено 4212 постановлений за правонарушения, зафиксированные фантомами в автоматическом режиме.

Агентство Телевидения Новости