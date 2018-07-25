Несколько авиарейсов из Харькова закрываются. Причина - сокращение полетной программы туроператора Join UP! Об этом сообщили в пресс-службе туроператора.

В частности, с 27 июля закрываются три рейса по маршруту Харьков - Анталия и один рейс по маршруту Харьков - Даламан.

Туристам, рейсы которых отменены, предлагается несколько вариантов:

перебронировать тур с вылетом из Киева;

перебронировать тур на любое другое направление туроператора;

аннулировать тур без штрафов и получить обратно деньги.

Справка SQ. Полиция открыла уголовное производство в отношении туроператора Join Up! по статье "мошенничество". Об этом сообщила представитель пресс-службы полиции Киева Яна Неруш.

В свою очередь адвокатское объединение Aver Lex вчера, 24 июля, заявило, что полиция открыла производство по заявлению этого объединения. "9 июля 2018 года Главным управлением Национальной полиции в г. Киеве по заявлению АО Aver Lex начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами туроператора Join Up мошенническим путем денежными средствами граждан в особо крупных размерах (ч. 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество)", - отметили адвокаты.

Напомним, авиарейсы от туроператора Join Up неоднократно задерживались или отменялись.

По словам старшего партнера объединения Виталия Сердюка, Aver Lex обратилось в Нацполицию в связи с массовыми противоправными действиями туроператора. Он призывает всех пострадавших от сотрудничества с Join Up граждан обращаться в полицию.

В свою очередь в Join Up! заявили, что компания не получала уведомлений по поводу открытия против нее уголовного производства.

Источник: http://www.sq.com.ua

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