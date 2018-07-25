Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:45
Просмотров: 141

Несколько авиарейсов из Харькова закрываются

Несколько авиарейсов из Харькова закрываются

Несколько авиарейсов из Харькова закрываются. Причина - сокращение полетной программы туроператора Join UP! Об этом сообщили в пресс-службе туроператора.

В частности, с 27 июля закрываются три рейса по маршруту Харьков - Анталия и один рейс по маршруту Харьков - Даламан. 

Туристам, рейсы которых отменены, предлагается несколько вариантов:

  • перебронировать тур с вылетом из Киева;
  • перебронировать тур на любое другое направление туроператора;
  • аннулировать тур без штрафов и получить обратно деньги. 

Справка SQ. Полиция открыла уголовное производство в отношении туроператора Join Up! по статье "мошенничество". Об этом сообщила представитель пресс-службы полиции Киева Яна Неруш.

В свою очередь адвокатское объединение Aver Lex вчера, 24 июля, заявило, что полиция открыла производство по заявлению этого объединения. "9 июля 2018 года Главным управлением Национальной полиции в г. Киеве по заявлению АО Aver Lex начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами туроператора Join Up мошенническим путем денежными средствами граждан в особо крупных размерах (ч. 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество)", - отметили адвокаты.

Напомним, авиарейсы от туроператора Join Up неоднократно задерживались или отменялись.

По словам старшего партнера объединения Виталия Сердюка, Aver Lex обратилось в Нацполицию в связи с массовыми противоправными действиями туроператора. Он призывает всех пострадавших от сотрудничества с Join Up граждан обращаться в полицию.

В свою очередь в Join Up! заявили, что компания не получала уведомлений по поводу открытия против нее уголовного производства.

Источник: http://www.sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авиа

Читайте ещё:

Из Харькова в Турцию назначат новый авиарейс
Сегодня 11:07    127
МАУ выкинули с рейса семью с ребенком директора «Синэво»
23.07.2018 11:06    807
Из Анталии домой вернулись 524 украинских туриста
12.07.2018 10:35    211
Более сотни украинских туристов не могут вернуться домой из Антальи
11.07.2018 10:59    303
Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых
02.07.2018 10:22    659
Wizz Air ввел плату за ручную кладь – цена
22.06.2018 12:48    391
Из Харькова в Тбилиси - за 99 долларов: отдых в Грузии стал доступнее
19.06.2018 23:04    295
Новий український лоукост здійснив свій перший рейс
22.05.2018 07:43    295
Из Харькова открыли прямой авиарейс в Барселону
20.05.2018 11:13    420
В апреле 2018 года услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались 65,3 тысячи человек
07.05.2018 07:14    197
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 