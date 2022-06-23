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Несколько харьковских поездов задерживаются из-за аварии: список
Несколько харьковских поездов задерживаются из-за схождения грузового вагона на участке Задворье - Красное (Львовская область). Об этом сообщили в "Укрзалізниці".
Так, задерживаются поезда:
№ 18/17 Львов - Харьков;
№ 2/1 Ивано-Франковск - Харьков.
"Железнодорожники уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается", - отметили в компании.
Напомним, в целях безопасности маршрут поезда из Харькова в Ивано-Франковск станет на три часа дольше. Детали нового маршрута, в частности изменения в остановках поезда, в "Укрзалізниці" пока не сообщили.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина