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NextBik возращается в Харьков

NextBik возращается в Харьков

Муниципальный велопрокат возобновит работу в Харькове 1 апреля.

Об этом компания NextBike сообщила в Facebook. Чтобы пользоваться общественными велосипедами, горожанам необходимо пройти простую регистрацию в автомате, расположенном возле любой из станций проката. В 2019 году будут действовать прежние тарифы: часовая поезда стоит 20 грн., 2 часа - 40 грн., три часа - 50 грн.

Можно будет приобрести абонементы на три дня (туристический), месячный и сезонный. Всего в городе установлено 19 станций муниципального велопроката. За 5 лет планируется установить в Харькове 120 станций.

Справка SQ. Проект муниципального велопроката реализует компания "НекстБайк Украина" (NextBike Ukraine). 14 станций муниципального проката велосипедов начали работать в Харькове 23 августа. Велосипеды можно брать напрокат в точках, расположенных в разных местах Харькова.

Представители "НекстБайк Украина" отметили, что велосипеды надежны и рассчитаны на интенсивные нагрузки. Однако в случае, если все же двухколесный транспорт сломается, клиент может оставить его на ближайшей станции велопроката или позвонить на горячую линию компании, и представители сервисной службы приедут и заберут его.

Источник: sq.com.ua

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