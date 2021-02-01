Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії

Нова авіакомпанія Lumiwings планує запустити два маршрути в Україну з Італії у літньому сезоні 2021 року.

Про це пише avianews.

За даними компанії TAL Aviation Group, яка представлятиме інтереси авіаперевізника в Україні, в червні він почне літати з Форлі і Перуджі в Одесу.

Рейси заплановані два рази в тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Повідомляється, що продаж квитків буде відкрито незабаром. В ціну перевезення буде включена ручна поклажа 8 кг і одне місце багажу вагою до 23 кг.

Сама авіакомпанія створена в Греції, і раніше виконувала рейси на замовлення інших авіаперевізників.

Источник: epravda.com.ua

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