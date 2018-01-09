Новая система штрафов не действует, а скорость - ограничена. Что на самом деле изменилось в ПДД с 1 января?

Новая система штрафов в Украине не действует. Ведь это невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения Верховной Радой Украины. Пока соответствующий законопроект отправили на доработку и он не принят даже в первом чтении, точная дата когда народные избранники его рассмотрят тоже неизвестна, то есть наказание за ряд нарушений остается без изменений. С 1 января действует только ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 километров в час. Тем временем, уже через неделю после нововведений, водители жалуются на большое количество «пробок» из-за снижения разрешенной скорости и говорят о необходимости введения фото- и видеофиксации.

Николай, водительский стаж 9 лет:

Я думаю, видеофиксация будет лучше, ты будешь точно знать, что точно тебя накажут. И другим будет неповадно нарушать. Думаю, видеофиксация будет лучшим вариантом.

Олег, водительский стаж 40 лет:

Видеофиксация, да, конечно, а ничего другого нет. Это ж не новое изобретение. Везде уже установлено, во всех странах. Не знаю, ну во многих, по крайней мере. Полиция ж не может за всеми бегать наблюдать и в порядок улицы приводить.

В МВД обещают, что автоматическая видеофиксация нарушений правил ПДД заработает в течение нескольких месяцев 2018-го. О необходимости внедрения этой системы говорят также и юристы. Таким образом, по словам экспертов, полицейские смогут максимально точно и быстро доказать факт нарушения правил дорожного движения, в то же время автомобилисты, наоборот – доказать свою невиновность. Но даже при условии введения новых правил инициированных МВД, повышать уровень безопасности на дороге, подчеркивает юрист Денис Журавель, нужно комплексно.

Денис Журавель, юрист:

Когда это будет сформировано как единое целое, тогда можно будет говорит,. что мы движемся в правильном направлении, а пока точечно - там увеличить ответственность, там снизить скорость, тут это, тут это - оно работать не будет. Потому что, тот кто адекватный, ему не нужны эти ограничения и запреты. А тот, кто неадекватный или тот, на кого они не действуют в силу какого-то статуса социалнього или имущественного положения, тот будет продолжать нарушать. Не должно быть такого, что суровость закона смягчается необязательностью его исполнения. Закон должен быть суров и одинаковый для всех.

Эксперты подчеркивают, одним из наиболее действенных способов, которые смогут уменьшить количество преступлений на дорогах остается неотвратимость наказания за нарушение ПДД независимо от статуса нарушителя, финансового положения или должности. Кроме того, отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года, с правом обмена на постоянное в том случае, если в течение двух лет со дня его выдачи человек не совершил 3 и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не больше 2 или вовсе не было – гражданин может обменять временное удостоверении на постоянное.

Валерий, водительский стаж 30 лет:

Правильно придумали закон, что допустим, получил, человек права, дать два года нормально покататься, постажироваться, поездить. А потом доверять более тяжелые машины. Люди не умеют обращаться с машиной, а дают две тонны, две с половиной, это очень неправильно.

В данный момент позитивно оценивают новые изменения, которые касаются получения удостоверения и юристы, но в то же время отмечают, что систему необходимо усовершенствовать, чтобы исключить возможные риски.

Агентство Телевидения Новости