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Новинки рынка: какие модели ожидать украинцам летом 2019 года

Новинки рынка: какие модели ожидать украинцам летом 2019 года

Долгое время считалось, что летом в автомобильной сфере ничего важного не происходит. Но в Украине в летние месяцы появятся несколько интересных новых моделей автомобилей, так что потенциальным покупателям стоит обратить на них внимание, пишет Автотема, ссылаясь на Autonews.

Июнь

За первые десять дней июня в Украине уже состоялись премьеры нескольких автомобильных новинок. Речь идет про Porsche Cayenne Coupe, новый Volvo V60 Cross Country и про спортивный седан бизнес-класса Volvo S60 нового поколения. Также уже появились DS 7 Crossback, новый хэтчбек Ford Focus, новые пикапы Nissan Navara и Great Wall Wingle 7.

В ближайшие дни компания Mazda планирует представить в нашей стране Mazda3 нового поколения. Эта новинка имеет 2,0 л бензиновый турбомотор Skyactiv-X мощностью 180 л.с. и 224 Нм крутящего момента, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с «автоматом». Расход топлива с МКПП составит 5,4 л на 100 км пути. Очень экономично.

Кроме того, компания Volkswagen уже начала принимать предварительные заказы на компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., работающим вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

Июль

В июле в Украине появится BMW 3-й серии нового поколения. Новая «тройка» построена на платформе CLAR. По своим размерам она немного больше, чем модель предыдущего поколения.

Также в июле должны начаться продажи Suzuki Jimny нового поколения. Этот внедорожник сохранил свой традиционный «квадратный» дизайн кузова, но получил некоторые современные элементы и технологии. В Европе эта новинка пользуется очень большим успехом. Думаем, такая же судьба её ждет и в нашей стране.

В следующем месяце украинским автомобилистам нужно ожидать появление кроссовера Ford Focus Active. Судя по первым впечатлением европейских журналистов, пишущих на автомобильную тему, превращение легковушки в кроссовер оказалось удачным. Дорожный просвет у кроссовера по сравнению с обычным «Фокусом» увеличился на 30 мм. Он получил новый бампер, защитную «мини-юбку», новые колесные диски, а также два новых режима движения по грязи, гравию, песку, льду и снегу.

В июле должен появиться и новый кроссовер Ford Edge. Он получил новую внешность и несколько активных систем безопасности уже в базовой комплектации. Вместе с ним ожидайте и Ford КA Plus.

Август

Август 2019 года порадует украинских автолюбителей целым рядом новинок. Среди них выделим новинки британской компании JLR — новый Jaguar XE и обновленный Land Rover Discovery Sport.

«Мерседес» порадует новым Mercedes-Benz GLS, обновленными Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz GLC Coupé и CLA Coupé.

В конце лета в Украине появится обновленная Skoda Superb, которая получила полностью светодиодную оптику. У этой модели в дальнейшем будет внедорожная версия. Надеемся, что ее будут продавать и в нашей стране.

Ford готовится к украинской премьере обновленного Ford Transit. Это событие произойдет в августе.

Возможно, нынешним летом в Украине появятся и другие автомобильные новинки. Мы будем за этим процессом наблюдать, так что читайте наши новости!

Источник: autotheme.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авто

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