Новые тарифы на проезд: харьковчане обратились к Президенту

Владимира Зеленского просят "остановить беспредел Харьковского городского совета" и повлиять на ситуацию со стоимостью проезда в городском транспорте.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Президента Украины.

Так, авторы напоминают, что 6 февраля исполком горсовета принял решение о повышении цен на проезд в метро, а также трамваях и троллейбусах. Харьковский окружной административный суд еще 19 февраля приостановил действие новых цен, чиновники решения обжаловали, но проиграли. Однако вместо того, чтобы выполнять законное решения суда, исполнительный комитет горсовета принял аналогичный документ датируемый 20 февраля.

"Постановления не были выполнены и продолжают безосновательно игнорироваться и Исполнительным комитетом Харьковского городского совета Харьковской области и КП "Харьковский метрополитен", и коммунальными предприятиями "Троллейбусное депо №2", "Троллейбусное депо №3", "Октябрьское трамвайное депо", "Салтовское трамвайное депо". До сих пор действуют "новые" тарифы - в трамваях и троллейбусах продолжают выдавать билеты на 6 гривен, и, соответственно кондукторы требуют от пассажиров оплату в размере шести гривен; на считывающих устройствах, установленных на автоматических контрольных пунктах наземного и подземного транспорта до сих пор не сделано соответствующего перепрограммирования, и с пластиковых карт многоразового использования до сих пор считывается оплата в 8,00 гривен (метро), 6,00 гривен (трамвай, троллейбус)", - говорится в тексте.

Автор петиции просит президента Украины вмешаться в ситуацию и заставить чиновников выполнять постановление суда, привлечь к ответственности лиц, виновных в игнорировании решения. Кроме того, вернуть прежние цены на проезд - 4 в электротранспорте и 6 гривен в метро - до окончания судебного разбирательства.

На текущий момент собрано чуть более двух тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. На сбор подписей осталось 85 дней.

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