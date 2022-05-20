Нюрнберг допоможе Харкову придбати електробуси

Харківський міський голова Ігор Терехов провів телефонну розмову з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом.

Міський голова Харкова подякував мешканцям німецького міста-побратима за підтримку. За словами мера, товариство побратимства «Харків – Нюрнберг» зібрало кошти, і він вважає за потрібне направити їх на закупівлю громадського транспорту, а саме – електробусів.«Багато муніципального транспорту знищено агресором. Я хотів би, щоб фінанси пішли на закупівлю транспорту. Це моє велике прохання. Він має бути електричним з огляду на те, що зараз в Україні проблеми з паливом», – наголосив Ігор Терехов.

Своєю чергою мер Нюрнберга зазначив, що електротранспорт – пріоритетний вид громадських перевезень. Ця тема актуальна у всьому світі, тому він сприятиме Харкову, в тому числі і у вирішенні цього питання.

«До війни в Нюрнберзі проживало 4 100 українців, зараз – 11 800, і ми прикладаємо максимум зусиль, щоб влаштувати їхнє життя», – наголосив Маркус Кьоніг.

Зі свого боку Ігор Терехов подякував нюрнбергцям за багаторічну дружбу.

«Ми відчуваємо вашу підтримку, побратимські відносини і, повірте, дуже цінуємо», – наголосив у розмові Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости