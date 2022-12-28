Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 109

Обов’язковий техогляд в Україні не вводитимуть на початку 2023 року: названо причини

Обов’язковий техогляд в Україні не вводитимуть на початку 2023 року: названо причини

Обов’язковий техогляд для авто не вводитимуть до кінця воєнного стану. В умовах війни запровадити нові правила неможливо – все через сертифіковані СТО, яких стало набагато менше.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури UBR. Йдеться про обов’язковий техогляд легкових авто, яке хотіли запровадити вже з 2023 року.

У міністерстві попередили, що навіть після війни на реалізацію змін потрібен час, оскільки винесена раніше редакція законопроєкту вже буде неактуальною.

Заступник голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа-Масі Найєм додав, що законопроєкт, опублікований ще у квітні 2021 року, отримав дуже багато зауважень, і зараз над їхнім виправленням роботи не ведуться. Все через умови війни, у яких міністерство зосередило свою увагу на забезпеченні роботи інфраструктури.

Відомо, запровадження техогляду в Україну необхідне для синхронізації з нормами ЄС щодо транспорту. Однак в умовах війни наша країна вже не дотримується термінів для впровадження змін, та й запровадження подібних ідей може лише нашкодити країні та її мешканцям.

Джерело: life.fakty.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Террі Савчук - найкращий голкіпер в історії хокею, син українських емігрантів
Сегодня 09:44    52
87% украинцев против восстановления Советского Союза
Сегодня 09:32    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно
Сегодня 09:28    69
На Чернігівщині викрили компанію, котра фінансувала окупантів
Сегодня 08:46    102
ISW, 27 декабря
Сегодня 08:40    96
Заяви Орбана демонструють його патологічну зневагу до України і «політичну короткозорість» – МЗС України
Сегодня 08:25    110
З початку року СБУ викрила понад 30 посадовців та бізнесменів, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію
Сегодня 08:03    116
“За ранения вообще перестали платить” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:54    120
Більше ніж 11700 разів обстріляла рф Харківщину: це – третина від усіх ударів по Україні
Сегодня 07:46    116
Россия планировала захватить Украину за 10 дней. Часть 7
Сегодня 07:36    135
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 