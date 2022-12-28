Обов’язковий техогляд в Україні не вводитимуть на початку 2023 року: названо причини

Обов’язковий техогляд для авто не вводитимуть до кінця воєнного стану. В умовах війни запровадити нові правила неможливо – все через сертифіковані СТО, яких стало набагато менше.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури UBR. Йдеться про обов’язковий техогляд легкових авто, яке хотіли запровадити вже з 2023 року.

У міністерстві попередили, що навіть після війни на реалізацію змін потрібен час, оскільки винесена раніше редакція законопроєкту вже буде неактуальною.

Заступник голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа-Масі Найєм додав, що законопроєкт, опублікований ще у квітні 2021 року, отримав дуже багато зауважень, і зараз над їхнім виправленням роботи не ведуться. Все через умови війни, у яких міністерство зосередило свою увагу на забезпеченні роботи інфраструктури.

Відомо, запровадження техогляду в Україну необхідне для синхронізації з нормами ЄС щодо транспорту. Однак в умовах війни наша країна вже не дотримується термінів для впровадження змін, та й запровадження подібних ідей може лише нашкодити країні та її мешканцям.

Джерело: life.fakty.com.ua

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