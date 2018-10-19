Очередное подорожание проезда ожидает харьковчан

Елене каждый день приходится ездить на работу с пересадкой на двух маршрутках. Это сильно бьет по семейному кошельку, но женщине деваться некуда – альтернативного транспорта в необходимом ей направлении нет.

Елена Барановская, харьковчанка:

Но это немало, так сказать, поверьте, это отдельная статья бюджетная, поэтому я думаю, что просто надо посчитать. Ну, если в среднем, скажем, 50-70, умножить на 20 дней минимум - то это 1400.

У Ольги вообще работа связана с поездками. Девушка в течение дня может менять до трех автобусов.

Ольга Жушман, харьковчанка:

В связи с работой мне приходится очень много на транспорте ездить – это около 200 гривен. – В день? – Нет, не в день, гривен 70-100 уходит, если ехать за город. У меня работа такая, я езжу по всему городу и за городом. Очень дорого на самом деле. Я была в шоке, когда узнала, что 10 гривен маршрутка.

Подорожание в Харькове стартует в понедельник. Пока повысится цена в восьми маршрутах предприятия "Транс-сервиc" на направления в сторону Рогани и Одесской из центра. По словам руководителя предприятия Андрея Беха, подорожание зависит от ряда причин: приходится покупать импортные запчасти, смазочные материалы и солярку. А также Бех добавляет, такая ситуация и у его коллег-перевозчиков, которые также планируют повышение цен, минимум на 2 гривны. Соответственно некоторые автобусы будут стоить уже целых 10 гривен. Последний раз цена повышалась почти год назад.

Виктор, водитель маршрутки:

Я думаю, будут. – Будут? – Да. – Скажите, а чем это обосновано? – Тем, что топливо стоило 20 гривен, а сейчас, а теперь 30.

При этом, платить за проезд будут все – и взрослые, и дети. В начале месяца на сайте городского совета появилась петиция с просьбой сделать бесплатным проезд в маршрутках для ученичества. Петиция собрала необходимые 5000 голосов и была представлена мэру на рассмотрение. Несколько дней назад был опубликовано ответ с отказом. Ведь, в городском бюджете нет денег покрывать проезд ученичеству в маршрутках - только в электротранспорте, подчеркнули в мэрии.

Агентство Телевидения Новости