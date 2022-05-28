Транспорт
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28.05.2022 15:11
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Один автобусний та три тролейбусні маршрути відновлюють роботу в Харкові

Один автобусний та три тролейбусні маршрути відновлюють роботу в Харкові

У неділю, 29 травня, у Харкові на лінію вийдуть тролейбуси №19, 20 та 24, повідомили у Департаменті інфраструктури. Транспорт курсуватимуть наступними маршрутами:

№19: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

№20: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Броненосця «Потьомкін» – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№24: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова».

Крім того, відновить роботу автобусний маршрут №212 (вул. Світла – ст. м. «Героїв праці»). Із завтрашнього дня він замінить маршрут №28. Також у зв’язку з відновленням роботи тролейбусного маршруту №24 з понеділка, 30 травня, не курсуватиме автобус №24.

Агентство Телевидения Новости

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