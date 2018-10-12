Ограничение движения по улицам Харькова

Движение транспорта по ул. Бассейной, в районе дома №50-а, ограничено с 11 по 31 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

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Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от пер. Рогатинского до ул. Ивановской при движении в сторону спуска Клочковского - будет ограничено с 8:00 до 21:00 в субботу, 13 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Клочковской.

На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Кроме того, светофор на перекрестке ул. Клочковская - Рогатинский проезд будет временно переведен в режим желтого мигания.

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Напоминаем: на площади Свободы до 9:00 17 октября полностью закрыто движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на пл. Свободы празднования Дня защитника Украины.

Движение транспорта закрыто по обеим сторонам площади: от ул. Сумской до ул. Тринклера, а также от перекрестка ул. Сумская-ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Также с 10 по 17 октября автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э объезжают закрытый участок следующим образом: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Кроме того, с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы, и по пл. Свободы.

Троллейбус №18 будет курсировать так: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. метро «Научная».

Источник: city.kharkov.ua

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