Ограничения движения транспорта по Харькову

Возле стадиона «Металлист» ограничат движение

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:30 до 23:00 1 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением концерта на стадионе «Металлист».

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По переулку Классическому до середины августа запрещено движение

Движение транспорта по пер. Классическому, на участке от ул. Клочковской до ул. Рымарской, запрещено до 16 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.

Ранее движение планировали возобновить 31 июля.

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Трамваи №12 и 20 завтра будут ходить через Новоивановский мост

Трамваи №12 и 20 будут ходить по измененному маршруту 1 августа с 9:00 до 14:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по ул. Большой Панасовской. Будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовский, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.

На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:

- трамвай №12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

- трамвай №20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

Источник: city.kharkov.ua

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