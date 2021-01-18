Охота на «евробляхеров»: возмущённые водители пикетировали Управление патрульной полиции

Виталий Глебов, владелец автомобилей на еврономерах:

Я понял, что в нашей стране все ничего лучше ездить на таком говне. И мне на вот этом говне не дают ездить даже. Мы нищие, бл*ть, потому что мы на этих машинах ездим.

Виталий и еще сотня таких же владельцев автомобилей на еврономерах пришли пикетировать под стены патрульной полиции. Мужчины возмущены, говорят, несколько дней назад без предупреждения полицейские начали массово штрафовать так называемых евробляхерив на немалые суммы - поэтому первая остановка такой машины - грозит штрафом в восемь с половиной тысяч гривен, вторая - 17 000 или же вообще изъятием транспорта. Но вот в «Авто евро силе» такие действия полицейских считают превышением полномочий, поскольку между ними и Министерством внутренних дел сейчас существует меморандум, согласно которому правоохранители обещали не останавливать и не штрафовать водителей нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией до принятия закона о льготном растаможивании. И все водители его ждали.

Никита, владелец автомобиля на еврономерах:

Его обещают, на самом деле, уже 5 лет, но, откровенно говоря, вот уже в декабре принять все переносится, переносится и решили вот в локдаун в самый разгар, когда у людей денег нет они решили все-таки сделать это. Не нужно сюда приравнивать этих Алладинов, которые тут сбивают, кстати сбивают не на литовских, а на украинских машинах, как это в последнее время происходит.

Даниил Сергеев, руководитель "Авто евро сила Харьков":

Они уже просрочили машины, можно было тогда сделать выезд и что-то как-то решить ситуацию. Они просрочились, предупреждения не было. Разговор был о том, что будет закон и вопрос решится. Мы ждали и до позавчерашнего дня ситуация решилась по-другому.

Но вот руководительница Харьковских патрульных уверяет, что все законно, ведь доступ к базе таможни предоставлено официально Нацполиции, поэтому теперь они без проблем смогут проверить, кто завез в Украину машину и не нарушает ли она транзитный период. Можно увидеть даже, когда и в каком пункте пропуска авто пересекло границу. А нововведение начало работать именно на Слобожанщине из-за ряда веских причин, говорит Алена Стрижак.

Алена Стрижак, нач. УПП в Хар. обл.:

У нас на території області відбувається, саме у нас в Харкові найбільша аварійність, і саме в нас всі транспортні засоби на єврореєстрації порушують правила дорожнього руху. Відповідно, коли почали вводить цей проект в реалізацію, а саме дали доступ до бази митниці - прийнято було рішенням обрати Харківський регіон. Відповідно, так як у нас є офіційний доступ до баз митниці на підставі статті 25 Закону України про Національну поліцію - ми є користувачами баз МВС і інших служб і так само на підставі Закону України про Національну поліцію стаття 35 пункт 10 ми маємо право зупиняти такі транспортні засоби для перевірки.

Более того, о том, что вскоре должны вступить в силу изменения, что прежде всего коснутся автомобилей на еврономерах, анонсировал во время своего визита 6 января глава МВД Арсен Аваков.

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України:

Сбивает человека, мы прибываем на место - евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто ответственный? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная например, закреплена за каким-то человеком и он прострочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться и отправляться на штраф площадку, плакать не надо - должен быть порядок.

Водители уверяют, растаможить авто - хотят, но не за такие огромные деньги, так как сейчас за машину, которую приобрели за рубежом тысячи за две долларов, надо выложить в два раза больше, чтобы оплатить все налоги на нее. У большинства просто нет таких денег, а машина зачастую является единственным средством заработка.

Михаил, владелец автомобиля на еврономерах:

И тут же собрались люди не те, которые халявщики, которые не хотят платить в казну, а хотят платить в казну, только реальные деньги. Готовы отдать, только реальные деньги, а не в 10 раз больше.





Агентство Телевидения Новости