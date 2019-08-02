Онлайн дороги: уряд запустив додаток про ремонти

Інформацію про оновлені дороги можна отримати через мобільний додаток. Це пілотний проект від українського уряду. Про це розповів Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

- Вже зараз в он-лайн режимі Ви можете отримати інформацію про те, які, де, ким і за скільки було збудовано автошляхів з серпня 2016 і до сьогодні. Те, що шукають і питають всі - вже на відстані одного кліка! Увага, інформація постійно доповнюється і оновлюється, — зазначив міністр.

За його словами, у планах додати летовища, залізницю, морське та річкове господарство тощо.

Переглянути карту можна за посиланням.

Источник: vechirniy.kyiv.ua

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