Оптимізації руху Укрзалізниці, зміни маршрутів

З метою оптимізації руху Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Таким чином, маршрутом через Бурти курсуватимуть поїзди:

● 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)

● 15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)

● 149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)

● 17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).

Зміни набирають чинності 1 квітня.

Просимо пасажирів звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.

Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті https://uz-vezemo.com/.

Источник: telegram

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