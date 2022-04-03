Оптимізації руху Укрзалізниці, зміни маршрутів
З метою оптимізації руху Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.
Таким чином, маршрутом через Бурти курсуватимуть поїзди:
● 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)
● 15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)
● 149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка)
● 17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).
Зміни набирають чинності 1 квітня.
Просимо пасажирів звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.
Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті https://uz-vezemo.com/.
Источник: telegram