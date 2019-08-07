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Ощадбанк подвоїв кількість виданих автокредитів

Ощадбанк подвоїв кількість виданих автокредитів Ощадбанк встановив черговий рекорд в автокредитуванні. З початку 2019 року банк видав 1700 автокредитів на загальну суму понад 800 млн грн., що за  кількістю дорівнює результату 2018 року загалом. Найбільше таких кредитів отримали клієнти в Київській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

З квітня 2019 року Ощад посідає друге місце на ринку автокредитування з часткою більше 20%.

«Вже другий рік поспіль ми активно нарощуємо кредитування роздрібних клієнтів. Один з пріоритетних напрямів – автокредитування, яке ми успішно відновили кілька років тому і цього року вже зайняли друге місце на ринку. На цьому ми не зупиняємось і продовжуємо реалізацію наших амбітних планів зі зміцнення позицій банку», – зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

«Зростання темпів кредитування підтверджує, що клієнти оцінили привабливі умови наших продуктів і готові ними користуватись. У поточному році разом з партнерами ми пропонуємо ексклюзивні умови кредитування на придбання автомобілів за програмами Hyundai Finance, Skoda Finance та Mercedes Finance. Ці програми вже стали одними з найпопулярніших на ринку», – повідомила Валерія Малахова, директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку.

Одразу дві флагманські програми автокредитування Ощадбанку другий рік поспіль визнаються найкращими в рамках Prostobank Awards від компанії «Простобанк Консалтинг». Це «Ощад Драйв» із привабливими процентними ставками – I місце в у II кварталі 2019 року та «Легкий кредит», перевагою якого є мінімальні початкові витрати при оформленні, – II місце.

Ощадбанк співпрацює з лідерами українського автомобільного ринку у всіх областях, пропонуючи спеціальні умови кредитування. Серед них:

∙  корпорація «Укравто» – 400 дилерських центрів, більше 20 автомобільних брендів;
∙  компанія «Богдан-Авто Холдинг» – 21 дилерський центр у 17 областях України, 11 брендів авто;
∙  компанія «Віді Груп» – мультибрендове автомобільне місто, що включає  18 автосалонів у Київській та Одеській областях з більш ніж 20 брендами автомобілів;
∙  компанія «Єврокар» (SKODA) – 28 дилерських центрів у 15 областях України.

Отримати консультацію менеджера щодо автокредитів від Ощадбанку можливо на https://www.oschadbank.ua/avto/

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р
Прес-служба Ощадбанку

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