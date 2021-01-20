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Особенности детского такси: забота о безопасности ребенка

Передвижение детей по миллионному Харькову  — важный вопрос для родителей без личного транспорта. Заказ такси для ребенка стал особенно актуальным в период пандемии и карантина.

Особенности детского такси: забота о безопасности ребенка

Представители службы такси Opti (официальный сайт https://opti.global/ru/kharkiv) подчеркивают: случаются ситуации, когда поездка на собственной машине невозможна, но предстоит срочный визит в поликлинику, на спортивные соревнования, дополнительные занятия. Пробки, толпы народа в метро, наземном транспорте превращаются в источник стресса. Не всегда службы такси за 5-10 минут присылают автомобиль с детским креслом, некурящим водителем.

Удобное такси

Службы такси предоставляют новую услугу — детское такси. Для родителей преимущества сервиса заключаются в следующем:

  • дети едут в надёжном автомобиле с комфортным салоном;
  • ребёнок находится в детском кресле, адаптированном к возрасту, весу, комплекции;
  • за рулём некурящий водитель с многолетним опытом вождения;
  • в такси работает бесперебойная связь с диспетчером, родителями, если дети едут одни;
  • к постоянным клиентам выезжает один и тот же таксист.

Места для маленьких пассажиров

В детском такси плата за специальное автокресло входит в стоимость поездки. В авто помещают качественные люльки, кресла, бустеры, в чистом, исправном состоянии. По закону маленькие пассажиры ездят на заднем сиденье, пристегнувшись ремнём безопасности. У детей разное телосложение, поэтому стандартный удерживающий ремень проходит по плечу не у всех. В детском такси предлагается бустер для безопасной поездки пассажира до 12 лет. Диспетчер учитывает возраст, вес малыша, подбирает автомобиль с подходящим удерживающим устройством. Если поедут два ребёнка, в заказанном такси будет два автосиденья, адаптированных для детей.

Надёжный водитель

В службе детского такси работают опытные, предварительно отобранные водители, со стажем вождения от 5 лет. Перед первым выходом на линию таксистов обучают правильной установке автокресел для детей, навыкам вежливого общения с заказчиками, азам психологии. Водитель знает, как создать спокойную атмосферу в машине, помочь ребёнку при укачивании. Таксисты проходят инструктаж по безопасности вождения, действиям в экстремальной обстановке. Программа тренинга разрабатывается вместе с дошкольными и семейными психологами.

Комфорт в поездке

Кинетоз — синдром автомобильного укачивания. У детей 2-12 лет возникает в два раза чаще, чем у взрослых пассажиров. Неприятные ощущения возникают, если чувствуется движение, но зрительно ребёнок не видит линию горизонта. Дети после первых 5 минут поездки жалуются на тошноту, слабость, головокружение, боль в животе.

В такси, обустроенном для детей, поддерживается комфортный микроклимат 22-42°, не используются освежители воздуха с приятным ароматом. При отсутствии духоты, запахов в салоне вероятность проявления кинетоза снижается на 60%. Симптом укачивания исчезает, если ребёнок начинает глубоко дышать; смотреть не в боковые стёкла, а прямо на дорогу. Помогает питьё лимонной, мятной воды, чая, употребление леденцов. Водитель следит, чтобы маленькому пассажиру было удобно сидеть в автокресле, не возникало симптомов укачивания. В машине всегда есть в запасе вода, детские жевательные конфеты, леденцы.

Малыши 2-5 лет беспокоятся, капризничают в замкнутом пространстве автомобиля. Водитель в таком случае включает детское радио, сказки, песенки. Для отвлечения ребёнку предлагаются устные игры: посчитать зелёные, красные машины за окном, разгадать загадки, поиграть в слова.

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Темы: такси

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