Особенности резины Ханкук

Компания Hankook (Ханкук) считается видным представителем на рынке автомобильной резины. Производитель из Южной Кореи предоставляет каждому покупателю гарантию на протектор, а весь ассортимент покрышек может похвастаться отменным качеством и доступной стоимостью. Резина Hankook становится все популярнее и в Украине, так как все больше владельцев авто открывают для себя этот бренд и преимущества его продукции.

Особым спросом пользуется зимняя резина Hankook. Зимние шины производят по технологии Kontrol, которая позволяет добиться наилучшего сцепления с дорожным полотном. Данная технология также позволяет сохранять управляемость автомобиля даже в самых сложных погодных условиях, что существенно повышает безопасность вождения. Эксклюзивный протектор обеспечивает не только качественное сцепление колеса с дорогой, но и помогает минимизировать аквапланирование. Автошины Ханкук при правильной эксплуатации, обслуживании и хранении способны прослужить очень долго.

Резина Hankook: 5 главных преимуществ

Низкий уровень шума – во время торможения покрышки практически не свистят; Мягкость – плавность движения авто на мягкой резине обеспечивает максимальный комфорт для водителя. Мягкой еде также способствует быстрое нагревание шин. А продуманный до последней мелочи протектор дает лучшее сцепление при любой погоде; Минимальное изнашивание – резина Ханкук изнашивается крайне медленно и незначительно, что делает ее покупку одним из самых выгодных вариантов; Доступная цена – купить резину Hankook можно по очень выгодной стоимости, при этом ее ходовые качества и эксплуатационные характеристики будут находиться на уровне более дорогих моделей; «Когти» на зимней резине – абсолютно любые шины должны поддерживать качественное сцепление с заснеженным и обледенелым дорожным полотном. Для этого покрышки Ханкук производят по технологии «когтей». Ламели на протекторе размещены таким образом, чтобы эффективно отводить воду и грязь. Такая авторезина хороший выбор для новичков, которые еще не совсем уверенно ездят в зимний сезон.

Чтобы такие шины прослужили как можно дольше, их нужно правильно хранить. Шины на дисках лучше всего хранить в горизонтальном положении, что позволит избежать риска деформации резины. Если покрышки хранятся штабелями, периодически стоит их перекладывать местами для компенсации нагрузки.