Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:40
Просмотров: 110

Отмена бесплатного проезда в Европе

Отмена бесплатного проезда в Европе

Ряд стран Европы отменяет бесплатный проезд для украинских беженцев. С 1 июня изменения коснуться таких стран как:

● Германия - вводит проездной на все виды городского транспорта в любом городе и региональных поездах за 9 евро.

● Польша. Получить бесплатный билет на PKP Intercity возможно только если поездка начинается из городов Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Пшемысль, Загуже, Ярослав и Жешув. Варшава и Краков отменяет бесплатный проезд для беженцев. Бесплатный проезд по Мазовецким железным дорогам продлен до 30 июня. Также остаётся бесплатным проезд на поездах 2-го класса TLK и IC.

● Швейцария - отмена бесплатного проезда для украинских граждан по всей территории страны. Транзит через страну или прибытие остаётся бесплатным, необходимо показать паспорт. Чтобы получить бесплатный билет нужно обращаться в гемайде вашего места проживания.

● Чехия - будут абонементы на все виды местного общественного транспорта по цене около 7 евро.

● Болгария - отменяет бесплатный проезд.

● Оттава - даёт право на бесплатный проезд на общественном транспорте на 6 месяцев, получить карту можно в местных агентствах поселения или Католическом центре иммигрантов.

Транзит или прибытие в страну скорее всего будет бесплатным, если вы обратитесь к волонтёрам или в кассу перевозчика (с объяснением). Все ещё бесплатным проезд остаётся в странах: Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия, Румыния, Италия, Кипр, Хорватия, Словения, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Люксембург.

Источник: https://t.me/vekha/40690

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Західний світ не вірив у нову війну
Сегодня 12:12    80
Британцы подводят итоги 100 дней войны
Сегодня 11:53    91
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06
Сегодня 11:27    91
Минобороны рф выдало съемки из учебки в Белгороде за кадры с боев под Киевом
Сегодня 09:50    132
росіяни викрадають чоловіків на захоплених територіях і вимагають викуп - СБУ
Сегодня 09:40    111
Впервые США признали, что американские военные проводят "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины
Сегодня 09:29    116
Вашингтон и Киев могут поздравить себя с серьезной международной победой: ОПЕК потопил российскую нефть!
Сегодня 09:18    190
росія хоче провести "референдум" на Запоріжжя та перенести "столицю" до Мелітополя
Сегодня 09:07    125
Литовці за кілька днів зібрали гроші на Байрактар для України (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:57    123
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 261 дитина
Сегодня 08:48    100
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 