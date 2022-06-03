Отмена бесплатного проезда в Европе

Ряд стран Европы отменяет бесплатный проезд для украинских беженцев. С 1 июня изменения коснуться таких стран как:

● Германия - вводит проездной на все виды городского транспорта в любом городе и региональных поездах за 9 евро.

● Польша. Получить бесплатный билет на PKP Intercity возможно только если поездка начинается из городов Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Пшемысль, Загуже, Ярослав и Жешув. Варшава и Краков отменяет бесплатный проезд для беженцев. Бесплатный проезд по Мазовецким железным дорогам продлен до 30 июня. Также остаётся бесплатным проезд на поездах 2-го класса TLK и IC.

● Швейцария - отмена бесплатного проезда для украинских граждан по всей территории страны. Транзит через страну или прибытие остаётся бесплатным, необходимо показать паспорт. Чтобы получить бесплатный билет нужно обращаться в гемайде вашего места проживания.

● Чехия - будут абонементы на все виды местного общественного транспорта по цене около 7 евро.

● Болгария - отменяет бесплатный проезд.

● Оттава - даёт право на бесплатный проезд на общественном транспорте на 6 месяцев, получить карту можно в местных агентствах поселения или Католическом центре иммигрантов.

Транзит или прибытие в страну скорее всего будет бесплатным, если вы обратитесь к волонтёрам или в кассу перевозчика (с объяснением). Все ещё бесплатным проезд остаётся в странах: Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия, Румыния, Италия, Кипр, Хорватия, Словения, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Люксембург.

Источник: https://t.me/vekha/40690

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