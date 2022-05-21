Паливна криза в Україні може затягтися, експерти

Паливна криза в Україні може затягтися, вважає керуючий директор WOG Андрій Пивоварський. За його словами, в країну вже ввозиться все більше палива, спостерігається позитивна динаміка.

“Якщо не буде форс-мажорів, ринок протягом місяця вийде на комфортний рівень щодо дизеля. Що стосується 95-го [бензину], то тут ситуація складніша. Тут вже питання не тільки завезти, але ще потрібно знайти, купити. У Європі – дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде більше місяця. Але щодня є позитивна динаміка, ввозимо більше”, – сказав Пивоварський.

За його словами, важливо враховувати військову ситуацію в Україні, а в більшості країн, де проходили бойові дії, палива взагалі не було.

“Не можна було купити за валюту, завезти. А у нас сьогодні армія забезпечена – воює, залізниця – їздить, спеціальні служби-швидкі, поліція, пожежники – працюють. Так, для персонального споживання є черги. Але черги там, де є нафтопродукт. Було б гірше, якби не було черг і не було б нафтопродуктів”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Експерти пояснюють причини оцих довжелезних черг. «Ми втратили 100% джерел, які в нас були до війни. 80% це був імпорт Росія, Білорусь та море», – каже директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Ще 20 втрачених відсотків – власне виробництво. Зупинилась робота Кременчуцького НПЗ. Його кілька разів накрили російськими ракетами. Резерву теж майже не стало і теж через масовані обстріли нафтосховищ. Тому тепер все наше пальне – європейське.

І доставити його в Україну ще та задачка. «Ми не маємо доступу до танкерів напряму. Вони не можуть прийти і вивантажитись в Україні. Вони можуть тільки прийти або до Польщі, або до Румунію і звідти треба везти. А у нас різні залізничні колії, треба переставляти потяги», – пояснює радник міністра енергетики України Олександр Харченко .

Не вистачає і бензовозів.«Бензовозів нам бажано мати 3500-3700 на те, щоб возити паливо, а доступно, якщо от все приплюсувати, десь 1500», – додає радник.

А ще ж і бюрократичні перепони – страхування, оформлення водія.

Агентство Телевидения Новости