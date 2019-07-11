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Парковки и зарядки для электромобилей: депутаты приняли закон

Парковки и зарядки для электромобилей: депутаты приняли закон

Верховная рада приняла закон о зеленых номерах для автомобилей, его поддержали 233 народных депаутата. 

"Законопроектом предлагается ввести зеленые номера для электрокаров, урегулировать вопрос оборудования мест для парковки, зарядки электромобилей и вопрос беспрепятственного доступа электрокаров к зарядной станции", - написал автор законопроекта, нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин на странице в Facebook.

Народные депутаты поручили МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, ГосЧС в течение полугода после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

В Админкодексе предлагают ввести штраф 340-510 грн за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, или создание препятствий водителям электрокаров. Инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать авто нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Агентство Телевидения Новости

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