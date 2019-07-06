Пасажиропотік аеропорту “Харків” зріс на 26%

Протягом січня-червня пасажиропотік міжнародного аеропорту “Харків” становив 552,6 тисячі осіб. Це на 26% більше за аналогічний період 2018-го року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За підсумками червня 2019 року авіаперевезеннями аеропорту скористалися 124,4 тис. осіб, що на 9% більше, ніж було у червні 2018 року.

Найбільш популярними напрямками в червні поточного року були: Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх і Відень.

Нагадаємо, що у 2018-му пасажиропотік аеропорту “Харків” склав 962,5 тис. осіб, що на 19% більше, ніж за 2017 рік.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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