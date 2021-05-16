Пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 16,2%, міжнародних – на 15,2%

У січні – квітні 2021 року пасажиропотік українських аеропортів скоротився порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,2% і становив 1632,9 пасажирів, міжнародних – на 15,2% та склали 1484,9 пасажирів.

Про це повідомляє Державна Авіаційна служба.

"Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 33,2% та становили 2695,5 пасажирів, у міжнародному сполученні – на 34,2% та становили 2394,6 пасажирів", – зазначається у повідомленні.

Упродовж січня – квітня 2021 року українськими авіакомпаніями виконано 14 900 тисяч комерційних рейсів, це скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 11,8%,міжнародних – 11 700 (скорочення – на 16,4%).

Источник: epravda.com.ua

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