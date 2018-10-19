Патрульные в Харькове будут использовать подсказки для общения с неслышащими водителями

Первые три карты вручили 18 октября на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Пластиковые карты — двусторонние. На одной стороне символами обозначены основные требования правоохранителей, нарушения, причины остановки, а также виды помощи, которая может понадобиться водителю. На другой — варианты коммуникации (писать текст на бумаге, печатать на телефоне, читать по губам или использовать язык жестов) и правила общения с людьми, у которых нарушен слух:

«Как эффективно со мной общаться?

Чтобы привлечь мое внимание, дотроньтесь до моего плеча или махните рукой в поле моего зрения.

При общении со мной смотрите мне в лицо. Сначала скажите, потом – покажите.

Возможно, мне потребуется общаться через квалифицированного переводчика жестового языка.

Слуховой аппарат не позволяет мне понять все, что вы говорите.

Я могу не все понимать, что вы пишете или говорите.

Прямой свет фонарика на мое лицо может помешать мне увидеть ваше лицо».

По словам вице-президента общественной организации «Креавита» Елены Шингарёвой, такие карты используются в США и странах Европы.

«В Харькове насчитывается около 3 тысяч глухих людей, из них больше половины — автомобилисты. Уверена, что эти карты очень им помогут», — отметила Шингарёва.

«Карты неслышащего водителя» можно бесплатно получить в «Креавите», добавила она.

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